Польша считает маловероятным разрыв контракта на связь Starlink для Украины
Маловероятно, что США разорвут контракт на предоставление Украине услуг спутниковой связи через терминалы Starlink. Об этом заявил министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский, отметив, что республика также является стороной этого соглашения.
Гавковский подчеркнул, что Варшава ранее приобретала терминалы Starlink, которые затем были переданы Киеву. Польша продолжает оплачивать услуги спутникового интернета для Украины.
«Я не представляю, чтобы кто-то может решиться разорвать коммерческое соглашение за коммерческую услугу, стороной которого является Польша», — написал министр в соцсети X.
Напомним, США намерены отключить Украину от Starlink из-за отказа киевских властей предоставить Белому дому доступ к ископаемым на территории Незалежной. Как следствие, ВСУ могут остаться без надёжной связи, что приведёт к воцарению хаоса в рядах украинских военных.
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