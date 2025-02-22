Польша считает маловероятным разрыв контракта на связь Starlink для Украины

Маловероятно, что США разорвут контракт на предоставление Украине услуг спутниковой связи через терминалы Starlink. Об этом заявил министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский, отметив, что республика также является стороной этого соглашения.

Гавковский подчеркнул, что Варшава ранее приобретала терминалы Starlink, которые затем были переданы Киеву. Польша продолжает оплачивать услуги спутникового интернета для Украины.