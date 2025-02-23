ПВО сбила девять украинских дронов над четырьмя регионами России за 1,5 часа
Дежурные средства противовоздушной обороны отразили массированную атаку дронов на регионы России вечером 22 февраля. Всего за 1,5 часа сбили девять беспилотников ВСУ. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.
«С 20:50 до 22:25 мск дежурными средствами ПВО уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов», — сообщили в Минобороны РФ.
Из них шесть беспилотников сбили в небе над Белгородской областью, ещё по одному дрону уничтожили над территорией Курской и Орловской областей, а также над Республикой Крым.
Напомним, что перед этим, с 20:00 до 20:45, системы противовоздушной обороны, находящиеся на боевом дежурстве, сбили три украинских дрона над территорией Крыма. Информация о повреждениях не поступала.
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