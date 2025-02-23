В «Современнике» состоялась премьера спектакля о бойцах СВО «Позывной Тишина»

22 февраля в театре «Современник» прошла премьера спектакля «Позывной Тишина» Театра Олега Табакова. Постановка создана в рамках проекта «СВОи. Непридуманные истории» при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив. В основу легли рассказы добровольца, участвовавшего в специальной военной операции.

Спектакль представляет собой монолог-исповедь, основанный на истории современника по имени Артём. Зрители увидели ключевые моменты его жизни: уход на спецоперацию, предательство, боевые действия и сложный моральный выбор.

В постановке впервые участвовали артисты двух театров — Театра Олега Табакова и «Современника». Главную роль исполнил Николай Клямчук. Идея спектакля возникла в рамках лаборатории арт-кластера «Таврида», где режиссёр общался с участниками и ветеранами спецоперации.