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23 февраля, 00:25

В «Современнике» состоялась премьера спектакля о бойцах СВО «Позывной Тишина»

Премьера спектакля «Позывной Тишина». Обложка © tabakov.ru

Премьера спектакля «Позывной Тишина». Обложка © tabakov.ru

22 февраля в театре «Современник» прошла премьера спектакля «Позывной Тишина» Театра Олега Табакова. Постановка создана в рамках проекта «СВОи. Непридуманные истории» при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив. В основу легли рассказы добровольца, участвовавшего в специальной военной операции.

Спектакль представляет собой монолог-исповедь, основанный на истории современника по имени Артём. Зрители увидели ключевые моменты его жизни: уход на спецоперацию, предательство, боевые действия и сложный моральный выбор.

В постановке впервые участвовали артисты двух театров — Театра Олега Табакова и «Современника». Главную роль исполнил Николай Клямчук. Идея спектакля возникла в рамках лаборатории арт-кластера «Таврида», где режиссёр общался с участниками и ветеранами спецоперации.

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Артём Гапоненко
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