Киев прорабатывает возможность обмена пленными с Россией по схеме «всех на всех»

Украинское правительство работает над инициативой обмена пленными с Россией по принципу «всех на всех». Об этом сообщил руководитель секретариата Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Богдан Охрименко.

«В случае достижения соглашения об обмене всех удерживаемых лиц, мы готовы передать их российской стороне, а взамен получить всех наших граждан, содержащихся в России», — уточнил Охрименко в интервью агентству «Укринформ».

Он добавил, что над этим вопросом совместно работают Координационный штаб Украины, киевское руководство и Министерство иностранных дел.