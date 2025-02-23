Киев прорабатывает возможность обмена пленными с Россией по схеме «всех на всех»
Украинское правительство работает над инициативой обмена пленными с Россией по принципу «всех на всех». Об этом сообщил руководитель секретариата Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Богдан Охрименко.
«В случае достижения соглашения об обмене всех удерживаемых лиц, мы готовы передать их российской стороне, а взамен получить всех наших граждан, содержащихся в России», — уточнил Охрименко в интервью агентству «Укринформ».
Он добавил, что над этим вопросом совместно работают Координационный штаб Украины, киевское руководство и Министерство иностранных дел.
Как сообщал Life.ru, один из больших обменов пленными между Россией и Украиной состоялся 5 февраля. Тогда Киев вернул 150 российских военнослужащих, взамен получил 150 военнопленных ВСУ.
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