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Регион
23 февраля, 01:36

Андреева посетовала, что не может отпраздновать победу в Дубае шампанским

Мирра Андреева. Обложка © ТАСС / EPA / ALI HAIDER

Мирра Андреева. Обложка © ТАСС / EPA / ALI HAIDER

По завершении триумфального выступления на турнире WTA в Дубае 17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева поделилась, что ей из-за возраста ещё не позволено отметить триумф бокалом шампанского.

Спортсменка, одержавшая победу на соревновании уровня WTA 1000, в ближайшее время дебютирует в первой десятке мирового рейтинга, заняв девятую позицию.

«Я всегда мечтала о пресс-конференции с трофеем, и вот, наконец, это стало реальностью. Но я видела, как чемпионы отмечают шампанским. К сожалению, мне пока только 17 лет. В конце апреля мне исполнится 18. Надеюсь, мне удастся выиграть ещё один турнир, и там я смогу позволить себе первый бокал шампанского во время пресс-конференции», — прокомментировала Андреева, в шутку добавив, что отпразднует победу безалкогольной Coke Zero.

Теннисистка Мирра Андреева станет первой ракеткой России в 17 лет
Теннисистка Мирра Андреева станет первой ракеткой России в 17 лет

Также Андреева призналась, что ещё не решила, как распорядится призовым фондом в размере около 600 тысяч долларов.

«Я даже не знаю, чего хочу. Когда я задумываюсь об этом, я понимаю, что у меня есть всё, о чем я когда-либо мечтала. Я выиграла турнир, достигла цели, которую ставила перед собой на конец года. Моя семья рядом со мной, путешествует со мной. У меня прекрасная команда. Я не знаю, что мне ещё нужно. Я чувствую себя абсолютно счастливой», — поделилась теннисистка.

Как сообщал Life.ru, в Дубае российская спортсменка стала самой юной победительницей турнира WTA-1000 с момента введения данного формата в 2009 году. Матч завершился со счетом 7:6 (7:1), 6:1 в пользу нашей соотечественницы

Лия Мурадьян
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