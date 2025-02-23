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23 февраля, 00:03

«Вашингтон» забросил 8 шайб «Питтсбургу», но Овечкин остался без очков

«Вашингтон» разгромил «Питтсбург» со счётом 8:3, Овечкин очков не набрал

Александр Овечкин (крайний справа) остался без очков в игре с «Питтсбургом». Обложка © X / Washington Capitals

Александр Овечкин (крайний справа) остался без очков в игре с «Питтсбургом». Обложка © X / Washington Capitals

«Вашингтон Кэпиталз» разгромил «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встеча прошла в Питтсбурге и завершилась со счётом 8:3.

Шайбами в составе победителей отметились Этен Фрэнк (6-я минута), Мартин Фехервари (22), Джейкоб Чикран (31, 35), Алексей Протас (35), Том Уилсон (39), Дилан Строум (54) и Брэндон Дьюхейм (58). У проигравших отличились Крис Летанг (19), Сидни Кросби (27) и Дэнтон Хайнен (55).

Форвард «Пингзвинз» Евгений Малкин вернулся после травмы, из-за которой он пропустил шесть матчей, и отметился голевой передачей. Капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин остался без очков, прервав серию из пяти игр с набранными очками.

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«Вашингтон» набрал 82 очка в 56 играх и возглавил общую турнирную таблицу чемпионата, сместив «Виннипег» (81 очка в 56 матчах). «Питтсбург» идёт на последнем, 8-м месте в таблице Столичного дивизиона с 55 очками после 58 встреч.

Сейчас на счету Овечкина 43 очка (26 голов +17 передач) в 40 играх регулярного чемпионата. В последней перед перерывом в НХЛ игре россиянин отдал три голевых паса в игре с «Ютой», однако «Вашингтон» проиграл тот матч.

Артур Лапсаков
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