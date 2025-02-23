Сорбенты и соль: Life.ru узнал, как быстро снять симптомы отравления в домашних условиях

Отравление — неприятное состояние, с которым сталкивался каждый. В большинстве случаев оно не требует экстренного вмешательства, но, как отметила нутрициолог Ольга Бурлакова в беседе с Life.ru, важно правильно помочь организму быстрее восстановиться.

При рвоте и диарее организм теряет не только воду, но и соли. Обильное питьё помогает избежать обезвоживания. Можно добавлять в воду лимон или клюкву, а также пить крепкий чёрный чай с сахаром и несколькими крупинками соли.

Если вкус неприятен, можно рассосать крупинку морской соли под языком. Особенно крепкий чай помогает при диарее. Если у человека рвота, не нужно пытаться её остановить. При отравлении важно, чтобы организм максимально очистился. Также можно использовать аптечные средства. Ольга Бурлакова Нутрициолог

Хорошо помогают и сорбенты. Отличное средство — кремний. Его нужно пить, даже если вас вырвало, пока рвота не прекратится. После очищения важно восстановить водно-солевой баланс. Хорошо помогает регидрон или крепкий чай с солью. Можно чередовать: сначала сорбент, потом чай, и так несколько раз.

«Основная задача — прочистить организм. Для этого пьют тёплую воду, можно с лимоном, чтобы вызвать рвоту и максимально очистить организм. После этого восстанавливаются с помощью чая, а в промежутках можно принимать кремний», — заключила специалист.