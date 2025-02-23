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Регион
23 февраля, 00:52

Два беспилотника ВСУ подавили над Тульской областью российские РЭБ

Два беспилотных летательных аппарата подавили над территорией Тульской области российские средства радиолокационной борьбы (РЭБ) ночью 23 февраля. Об этом сообщил в Telegram-канала губернатор региона Дмитрий Миляев.

«Штатными средствами РЭБ Минобороны РФ в Узловском и Киреевском районах подавлены два беспилотника»,написал глава региона.

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Губернатор добавил, что по предварительным данным пострадавших и разрушений на земле нет. На местах продолжают работать оперативные службы.

Напомним, что вечером 22 февраля российские системы ПВО успешно предотвратили масштабную атаку беспилотных летательных аппаратов на ряд областей страны. В течение полутора часов удалось уничтожить девять дронов ВСУ.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

Лия Мурадьян
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