Два беспилотника ВСУ подавили над Тульской областью российские РЭБ

Два беспилотных летательных аппарата подавили над территорией Тульской области российские средства радиолокационной борьбы (РЭБ) ночью 23 февраля. Об этом сообщил в Telegram-канала губернатор региона Дмитрий Миляев.

«Штатными средствами РЭБ Минобороны РФ в Узловском и Киреевском районах подавлены два беспилотника», — написал глава региона.

Губернатор добавил, что по предварительным данным пострадавших и разрушений на земле нет. На местах продолжают работать оперативные службы.