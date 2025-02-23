Враг или друг? Психолог объяснила, как превратить зависть в двигатель успеха
Психолог Потевская: Зависть может стать катализатором личностного роста
Зависть может стать катализатором личностного роста. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ground Picture
О зависти принято говорить с негативной точки зрения: «это плохое чувство», «оно разрушает» — но всегда ли это так? Психолог Таисия Потевская рассказала «Газете.ru», что зависть может быть как вредной, так и полезной, в зависимости от её природы.
Она объясняет, что зависть — это эволюционный механизм, связанный с выживанием. Ещё в древние времена человек подражал успешным охотникам и собирателям, чтобы повысить свои шансы на жизнь. Сегодня эта стратегия проявляется в стремлении соответствовать более успешным людям. Именно поэтому предприниматели и амбициозные личности часто окружают себя теми, кто уже добился большего, чтобы мотивировать себя.
Однако эффект зависти зависит от внутреннего состояния человека. Если он уверен в себе, обладает самодостаточностью и здоровыми амбициями, зависть становится катализатором роста. Но если внутри присутствуют неуверенность и комплексы, зависть может привести к саморазрушению и депрессии.
Ранее россиянам рассказали, как укрепить внутреннюю опору. Она может быть не только внешней, как родители в детстве, но и внутренней, которую можно развивать в себе. Для этого можно делать это упражнение: каждый день можно повторять себе фразу «Со мной всё в порядке».