Враг или друг? Психолог объяснила, как превратить зависть в двигатель успеха

О зависти принято говорить с негативной точки зрения: «это плохое чувство», «оно разрушает» — но всегда ли это так? Психолог Таисия Потевская рассказала «Газете.ru», что зависть может быть как вредной, так и полезной, в зависимости от её природы.

Она объясняет, что зависть — это эволюционный механизм, связанный с выживанием. Ещё в древние времена человек подражал успешным охотникам и собирателям, чтобы повысить свои шансы на жизнь. Сегодня эта стратегия проявляется в стремлении соответствовать более успешным людям. Именно поэтому предприниматели и амбициозные личности часто окружают себя теми, кто уже добился большего, чтобы мотивировать себя.

Однако эффект зависти зависит от внутреннего состояния человека. Если он уверен в себе, обладает самодостаточностью и здоровыми амбициями, зависть становится катализатором роста. Но если внутри присутствуют неуверенность и комплексы, зависть может привести к саморазрушению и депрессии.