Силы ПВО сбили десять украинских дронов на тремя регионами России
Киевский режим предпринял очередную попытку атаковать территорию России. Силы противовоздушной обороны РФ за утро 23 февраля сбили десять украинских дронов. Об этом докладывает пресс-служба Минобороны.
«С 6:00 до 8:15 мск дежурными средствами ПВО уничтожены десять украинских беспилотных летательных аппаратов: шесть БпЛА – над территорией Орловской области, три БпЛА – над территорией Тульской области и один БпЛА – над территорией Курской области», — говорится в сообщении военного ведомства.
Вчера беспилотники ВСУ атаковали пять населённых пунктов в Белгородской области. По предварительной информации, никто не пострадал. При детонации ударного дрона получили повреждения жилой дом, ворота и автомобиль. Также нападению подверглось село Шелаево Валуйского округа, где осколки от взрыва посекли легковое авто.
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