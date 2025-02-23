Силы ПВО сбили десять украинских дронов на тремя регионами России

Киевский режим предпринял очередную попытку атаковать территорию России. Силы противовоздушной обороны РФ за утро 23 февраля сбили десять украинских дронов. Об этом докладывает пресс-служба Минобороны.

«С 6:00 до 8:15 мск дежурными средствами ПВО уничтожены десять украинских беспилотных летательных аппаратов: шесть БпЛА – над территорией Орловской области, три БпЛА – над территорией Тульской области и один БпЛА – над территорией Курской области», — говорится в сообщении военного ведомства.