«Историческая ошибка»: Премьера Греции осудили за разговор с Зеленским
BN: Разговор премьера Греции Мицотакиса с Зеленским стал исторической ошибкой
Встреча и дальнейшая беседа между премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом и Владимиром Зеленским стала «преступной исторической ошибкой». Об этом пишет портал Bankingnews.
Издание сообщает, что встреча Мицотакиса и Зеленского прошла в субботу, 22 февраля.
«Даже сейчас, когда Зеленский изолирован от большинства мировых держав и находится под прицелом США и России, премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис будет беседовать с ним, настаивая на трагической исторической ошибке, которая имеет тенденцию принимать форму дипломатического преступления», — говорится в статье.
Премьер Греции продолжает настаивать на том, что урегулирование конфликта на Украине невозможно без представителей страны. При этом Мицотакис подчеркивал ранее, что лидеры стран ЕС также должны присутствовать при переговорном процессе.
Напомним, не так давно прошли переговоры РФ и США, на которые не были приглашены ни украинская сторона, ни представители ЕС. Тем временем Евросоюз остаётся сторонником эскалации конфликта на Украине. В МИД РФ отметили, что это подтвердила Мюнхенская конференция по безопасности 2025 года. Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен на встрече заявляла о необходимости достижения «мира через силу», а глава евродипломатии Кая Каллас указывала на важность перераспределения ресурсов ЕС.
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