Встреча и дальнейшая беседа между премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом и Владимиром Зеленским стала «преступной исторической ошибкой». Об этом пишет портал Bankingnews.

Издание сообщает, что встреча Мицотакиса и Зеленского прошла в субботу, 22 февраля.

«Даже сейчас, когда Зеленский изолирован от большинства мировых держав и находится под прицелом США и России, премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис будет беседовать с ним, настаивая на трагической исторической ошибке, которая имеет тенденцию принимать форму дипломатического преступления», — говорится в статье.

Премьер Греции продолжает настаивать на том, что урегулирование конфликта на Украине невозможно без представителей страны. При этом Мицотакис подчеркивал ранее, что лидеры стран ЕС также должны присутствовать при переговорном процессе.