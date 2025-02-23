Выступавшая ещё за СССР гимнастка завоевала медаль на Кубке мира

Гимнастка Оксана Чусовитина из Узбекистана, выступавшая ещё за сборную СССР, выиграла бронзу на этапе Кубка мира в Котбусе, Германия. Она заняла третье место в опорном прыжке.

Чусовитина показала результат 13,249 балла. На первой позиции расположилась спортсменка из Словении Тея Белак с результатом 13,299 балла. Второй стала её соотечественница Тьяса Кисселеф (13,266).

Чусовитина участвует в профессиональных соревнованиях с 1990 года. Она является единственной гимнасткой, которая участвовала в восьми Олимпийских играх (1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020).