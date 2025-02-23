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23 февраля, 07:27

Выступавшая ещё за СССР гимнастка завоевала медаль на Кубке мира

Выступавшая за СССР 49-летняя гимнастка Чусовитина взяла бронзу на Кубке мира

Оксана Чусовитина. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов

Оксана Чусовитина. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов

Гимнастка Оксана Чусовитина из Узбекистана, выступавшая ещё за сборную СССР, выиграла бронзу на этапе Кубка мира в Котбусе, Германия. Она заняла третье место в опорном прыжке.

Чусовитина показала результат 13,249 балла. На первой позиции расположилась спортсменка из Словении Тея Белак с результатом 13,299 балла. Второй стала её соотечественница Тьяса Кисселеф (13,266).

Чусовитина участвует в профессиональных соревнованиях с 1990 года. Она является единственной гимнасткой, которая участвовала в восьми Олимпийских играх (1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020).

Главным тренером сборной РФ по художественной гимнастике стала Татьяна Сергаева
Главным тренером сборной РФ по художественной гимнастике стала Татьяна Сергаева

Недавно российская велогонщица Яна Бурлакова завоевала золотую медаль на чемпионате Европы по трековому велоспорту в спринте. Ещё одна россиянка Алина Лысенко стала обладательницей бронзы.

Николай Рюмин
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