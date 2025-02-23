«Духовный маяк для мира»: Что при жизни предрёк России святой Аристоклий Московский

Святой Аристоклий Московский при жизни сделал немало пророческих посланий о будущем. К примеру, он предсказывал Октябрьскую революцию 1917 года и Великую Отечественную войну. Но некоторые его предсказания рассматривают и в контексте современной России. О них в своём материале рассказала «Вечерняя Москва».

Старец рассказывал об эпохе духовного упадка, когда люди погрязнут в соблазнах современного мира, отказавшись от веры. С его слов, спастись можно будет лишь покаявшись.

Святой Аристоклий Московский предрекал России тёмные времена, когда все остальные от неё отвернутся, но она вопреки всему воспрянет и воссияет маяком для всех народов. Он считал, что, «как только все правители уйдут, люди снова обратятся к Богу». Старец говорил о «необычном взрыве», после которого люди увидят чудо Божие, с которого начнётся совершенно другая реальность. Однако следовать по этому пути придётся недолго: «Крест Христов засияет над всем миром, потому что возвеличится наша Родина и будет, как маяк во тьме для всех».

По его словам, ни одна страна и ни один народ не избегут суда Божьего, но если каяться и творить добрые дела, то наша страна спасётся благодаря высокой духовности и верности традициям.

«Кайтесь, молите Бога о прощении! Только так Россия сможет пройти через страдания и стать духовным маяком для всего мира», — призывал провидец в своих текстах.