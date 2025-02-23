Захарова: Защитники Отечества заканчивают на СВО то, что не было доделано в 45-м

Защитники России, находящиеся в данную минуту на передовой, доделывают то, что было не доделано в годы Великой Отечественной войны: добивают врага. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в видеопоздравлении россиян с 23 февраля.

«День этот в этом году необычный по целому ряду причин. Конечно, потому что это день в году, когда отмечается 80-летие Великой Победы. Как мы видим, победа тогда была действительно добыта, но враг был не добит», — передаёт её слова ТАСС.

Захарова также отметила, что сейчас наши ребята доделывают на передовой дела, которые не удалось завершить ранее. Она также вспомнила предложение президента РФ Владимира Путина объявить 2025-й Годом защитника Отечества. По ее словам, день 23 февраля «тем более особенный в этом году», потому что такие дни у россиян сейчас «каждый день». От стараний каждого гражданина зависит победа, которую все с нетерпением ждут, заключила официальный представитель МИД.