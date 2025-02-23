Переговоры РФ и США в Эр-Рияде
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 февраля, 08:36

Захарова: Защитники Отечества заканчивают на СВО то, что не было доделано в 45-м

Защитники России, находящиеся в данную минуту на передовой, доделывают то, что было не доделано в годы Великой Отечественной войны: добивают врага. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в видеопоздравлении россиян с 23 февраля.

«День этот в этом году необычный по целому ряду причин. Конечно, потому что это день в году, когда отмечается 80-летие Великой Победы. Как мы видим, победа тогда была действительно добыта, но враг был не добит», передаёт её слова ТАСС.

Захарова также отметила, что сейчас наши ребята доделывают на передовой дела, которые не удалось завершить ранее. Она также вспомнила предложение президента РФ Владимира Путина объявить 2025-й Годом защитника Отечества. По ее словам, день 23 февраля «тем более особенный в этом году», потому что такие дни у россиян сейчас «каждый день». От стараний каждого гражданина зависит победа, которую все с нетерпением ждут, заключила официальный представитель МИД.

Медведев объяснил, почему День защитника Отечества в 2025 году особенный
Медведев объяснил, почему День защитника Отечества в 2025 году особенный

Ранее президент РФ Владимир Путин поздравил россиян с Днём защитника Отечества. Он отметил, что сегодня наши бойцы достойно продолжают ратные дела своих предков, чтят традиции и помнят о подвиге прошлого поколения.

Обложка ©

Telegram / Мария Захарова

Мария Любицкая
  • Новости
  • Мария Захарова
  • 23 февраля
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar