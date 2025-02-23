В России нашли новый вирус мошенников, под угрозой оказались 114 тысяч устройств

Приложения для смартфонов в наше время могут таить в себе множество угроз, маскируясь под банковские и государственные. А с появлением нового вируса множество владельцев телефонов на платформе Android оказались в большой опасности. Об этом сообщил в беседе с «Газетой.ru» руководитель департамента противодействия финансовому мошенничеству (Fraud Protection) компании F6 Дмитрий Ермаков. По его словам, этот вирус страшнее того, о котором рассказывала глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

«По нашим данным на середину февраля, под угрозой кражи денег со счетов с использованием NFCGate находятся пользователи как минимум 114 тыс. Android-устройств, на которых установлено установлено это вредоносное ПО, способное перехватывать и передавать данные банковских карт», — предупредил эксперт.

Такие программы, по его словам, выдают себя за приложения банков, госсервисов, мобильных операторов и даже антивирусов.

Чтобы выявить такого «шпиона» лучше всего просканировать приложение антивирусом. К счастью, вредоносное ПО на основе NFCGate могут обнаружить большинство из них.

Также можно проверить, какие приложение на вашем устройстве имеют доступ к управлению NFC-модулем и чтению СМС. Если вы обнаружили такое, но вы его не устанавливали, — удаляйте.

Эксперт рекомендует позвонить напрямую в банк и спросить, действительно ли предложенное вам приложение имеет отношение к банку. Также не следует вносить данные своих карт на незнакомых и подозрительных сайтах и приложениях. Если вы уже напоролись на мошенников, получивших доступ к вашей карте, — немедленно её заблокируйте через приложение банка или с помощью звонка на горячую линию.