Эстонцы решили раскошелиться и передать Украине снаряды и вооружение на 100 миллионов евро

Таллин собирается направить на Украину десять тысяч артиллерийских снарядов и продукцию собственной оборонной промышленности на сумму свыше 100 миллионов евро. Такое заявление сделал премьер-министр Эстонии Кристен Михал.

«Чтобы укрепить позиции Украины и усилить давление на Россию, Эстония направляет украинским бойцам десять тысяч артиллерийских снарядов... При первой же возможности к этому добавится продукция нашей оборонной промышленности стоимостью более 100 миллионов евро», — написал политик в соцсети X.

По его словам, передача вооружения направлена на укрепления позиции Киева. Михал добавил, что Таллин передаст Киеву 750 тысяч продовольственных пайков.