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23 февраля, 09:30

Эстонцы решили раскошелиться и передать Украине снаряды и вооружение на 100 миллионов евро

Премьер Эстонии Михал: Таллин передаст Киеву 10 тысяч артиллерийских снарядов

Таллин собирается направить на Украину десять тысяч артиллерийских снарядов и продукцию собственной оборонной промышленности на сумму свыше 100 миллионов евро. Такое заявление сделал премьер-министр Эстонии Кристен Михал.

«Чтобы укрепить позиции Украины и усилить давление на Россию, Эстония направляет украинским бойцам десять тысяч артиллерийских снарядов... При первой же возможности к этому добавится продукция нашей оборонной промышленности стоимостью более 100 миллионов евро», — написал политик в соцсети X.

По его словам, передача вооружения направлена на укрепления позиции Киева. Михал добавил, что Таллин передаст Киеву 750 тысяч продовольственных пайков.

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Ранее власти Эстонии заявили о готовности защитить Украину от России. Как они собрались это сделать, учитывая малую численность своей армии, в Таллине не уточнили.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / telear

Дарья Нарыкова
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