Возможный сменщик Шольца призвал снабдить Украину крылатыми ракетами

Кандидат в канцлеры Германии от Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц во время дебатов 9 февраля высказался за поставку Украине крылатых ракет Taurus. В разговоре с действующим главой Бундестага Олафом Шольцем он подчеркнул, что всегда поддерживал это решение и не менял своей позиции.

«Я всегда был предельно ясен в вопросе Украины и поставок Taurus. Я никогда не менял своего мнения», — подчеркнул Мерц.

Политик также отметил, что вопрос передачи вооружений должен согласовываться на уровне Европейского союза. Он напомнил, что Великобритания, США и Франция уже поставляют Украине аналогичные ракеты, и призвал Германию последовать их примеру.