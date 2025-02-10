Возможный сменщик Шольца призвал снабдить Украину крылатыми ракетами
Кандидат в канцлеры ФРГ Фридрих Мерц призвал передать Украине ракеты Taurus
Кандидат в канцлеры Германии от Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц во время дебатов 9 февраля высказался за поставку Украине крылатых ракет Taurus. В разговоре с действующим главой Бундестага Олафом Шольцем он подчеркнул, что всегда поддерживал это решение и не менял своей позиции.
«Я всегда был предельно ясен в вопросе Украины и поставок Taurus. Я никогда не менял своего мнения», — подчеркнул Мерц.
Политик также отметил, что вопрос передачи вооружений должен согласовываться на уровне Европейского союза. Он напомнил, что Великобритания, США и Франция уже поставляют Украине аналогичные ракеты, и призвал Германию последовать их примеру.
Ранее Шольц заявил, что Германия не будет помогать Киеву в ущерб собственной безопасности. Именно поэтому, по его словам, Берлин отказался от передачи Украине крылатых ракет Taurus. Кроме того, политик уточнил, что страна не планирует отправлять в поддержку киевского режима своих военных.
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