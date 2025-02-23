Высокий риск переломов: Травматолог рассказал, с какого возраста опасно кататься на коньках

Катание на коньках является отличным видом физической активности, поскольку поддерживает мышцы в тонусе, но с возрастом риск получить травму на льду увеличивается. Людям старше 40 лет следует проявлять особую осторожность, рассказал «Газете.ru» врач высшей категории, травматолог-ортопед Виталий Скакун.

«Для женщин на коньки стоит становиться с осторожностью после 40 лет, особенно в период менопаузы, когда снижается уровень эстрогена, что приводит к уменьшению плотности костей. Это делает кости более хрупкими и повышает риск переломов даже при незначительных падениях», — предупредил доктор.

У мужчин остеопороз, как правило, начинает развиваться после 50 лет. Костная ткань становится более уязвимой к повреждениям и травмам, а мышцы и связки теряют свою эластичность.

Для тех, кто планирует начать кататься на коньках после 40 лет, врач рекомендует выбирать катки с ровным и гладким покрытием. Чтобы защитить опорно-двигательный аппарат, важно использовать специальное защитное снаряжение. Также он подчеркнул, что перед выходом на каток необходимо обязательно провести разминку.