У актёра из сериала «Аутсорс» обнаружили странную болезнь

Актёр сериала «Аутсорс» Владимир Голубев борется со странной болезнью — его стопа начала увеличиваться в размерах и сильно болеть. Об этом докладывает телеграм-канал SHOT.

Оказалось, у него воспалились сухожилия и началось что-то вроде синовита голеностопного сустава. После осмотра ему провели медицинские манипуляции и наложили фиксирующую повязку. Сейчас актёр восстанавливается дома. Владимир Голубев сыграл в таких фильмах и сериалах, как «Аутсорс», «Медиатор», «Эпидемия», «Лев Яшин. Вратарь моей мечты», «За нас с вами» и других.