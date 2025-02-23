Переговоры РФ и США в Эр-Рияде
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 февраля, 09:39

У актёра из сериала «Аутсорс» обнаружили странную болезнь

У актёра из сериала «Аутсорс» Голубева начала бесконтрольно расти стопа

Владимир Голубев. Обложка © Kino-Teatr.ru

Владимир Голубев. Обложка © Kino-Teatr.ru

Актёр сериала «Аутсорс» Владимир Голубев борется со странной болезнью — его стопа начала увеличиваться в размерах и сильно болеть. Об этом докладывает телеграм-канал SHOT.

Оказалось, у него воспалились сухожилия и началось что-то вроде синовита голеностопного сустава. После осмотра ему провели медицинские манипуляции и наложили фиксирующую повязку. Сейчас актёр восстанавливается дома. Владимир Голубев сыграл в таких фильмах и сериалах, как «Аутсорс», «Медиатор», «Эпидемия», «Лев Яшин. Вратарь моей мечты», «За нас с вами» и других.

В возрасте 80 лет умер актёр из «Отчаянных домохозяек» Питер Джейсон
В возрасте 80 лет умер актёр из «Отчаянных домохозяек» Питер Джейсон

Недавно в возрасте 62-х лет скончался российский актёр Олег Юдин, снимавшийся в известных сериалах «Склифосовский», «Скорая помощь» и «Плевако». Впервые появился на экране в 2009 году, в сериале «След». Его фильмография насчитывает более 100 картин.

Николай Рюмин
  • Новости
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar