У актёра из сериала «Аутсорс» обнаружили странную болезнь
У актёра из сериала «Аутсорс» Голубева начала бесконтрольно расти стопа
Владимир Голубев. Обложка © Kino-Teatr.ru
Актёр сериала «Аутсорс» Владимир Голубев борется со странной болезнью — его стопа начала увеличиваться в размерах и сильно болеть. Об этом докладывает телеграм-канал SHOT.
Оказалось, у него воспалились сухожилия и началось что-то вроде синовита голеностопного сустава. После осмотра ему провели медицинские манипуляции и наложили фиксирующую повязку. Сейчас актёр восстанавливается дома. Владимир Голубев сыграл в таких фильмах и сериалах, как «Аутсорс», «Медиатор», «Эпидемия», «Лев Яшин. Вратарь моей мечты», «За нас с вами» и других.
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