Путин подчеркнул отважную борьбу бойцов СВО за правду и будущее народа РФ
Путин заявил, что участники СВО стоят на страже России и борются за её будущее
Военнослужащие, которые участвуют в спецоперации (СВО), отстаивают правду и справедливость, мир и будущее России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, отметив, что участники СВО верны славным заветам отцов, дедов и прадедов.
Путин вручает госнаграды в Кремле. Видео © Telegram / Кремль. Новости
«Проявляя мужество, вы стоите на страже России, отважно боретесь за правду и справедливость, за мир, будущее нашего народа», — подчеркнул глава государства в ходе церемонии вручения государственных наград в Кремле.
Ранее сегодня Владимир Путин поздравил россиян с Днём защитника Отечества. Глава государства отметил, что сегодня наши военные достойно продолжают ратные дела своих предков, чтят традиции и помнят о подвиге прошлого поколения. Также в Кремле 23 февраля проходит церемония вручения государственных наград, которые вручает лично президент.
Life.ru