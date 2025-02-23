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23 февраля, 09:08

Путин подчеркнул отважную борьбу бойцов СВО за правду и будущее народа РФ

Путин заявил, что участники СВО стоят на страже России и борются за её будущее

Военнослужащие, которые участвуют в спецоперации (СВО), отстаивают правду и справедливость, мир и будущее России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, отметив, что участники СВО верны славным заветам отцов, дедов и прадедов.

Путин вручает госнаграды в Кремле. Видео © Telegram / Кремль. Новости

«Проявляя мужество, вы стоите на страже России, отважно боретесь за правду и справедливость, за мир, будущее нашего народа», — подчеркнул глава государства в ходе церемонии вручения государственных наград в Кремле.

Путин и патриарх Кирилл обменялись поздравлениями с Днём защитника Отечества
Путин и патриарх Кирилл обменялись поздравлениями с Днём защитника Отечества

Ранее сегодня Владимир Путин поздравил россиян с Днём защитника Отечества. Глава государства отметил, что сегодня наши военные достойно продолжают ратные дела своих предков, чтят традиции и помнят о подвиге прошлого поколения. Также в Кремле 23 февраля проходит церемония вручения государственных наград, которые вручает лично президент.

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Life.ru

Дарья Нарыкова
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