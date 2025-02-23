Путин подчеркнул отважную борьбу бойцов СВО за правду и будущее народа РФ

Военнослужащие, которые участвуют в спецоперации (СВО), отстаивают правду и справедливость, мир и будущее России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, отметив, что участники СВО верны славным заветам отцов, дедов и прадедов.

Путин вручает госнаграды в Кремле. Видео © Telegram / Кремль. Новости

«Проявляя мужество, вы стоите на страже России, отважно боретесь за правду и справедливость, за мир, будущее нашего народа», — подчеркнул глава государства в ходе церемонии вручения государственных наград в Кремле.