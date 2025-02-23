В Британии потребовали мирного соглашения по Украине, которое «остановит» Путина

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер уверен, что для завершения украинского конфликта потребуется заключение такого соглашения, которое «остановит» президента РФ Владимира Путина. Об этом говорится в статье политика для газеты The Sun.

«Украина должна иметь право голоса в переговорах о своём будущем. И ей нужны надёжные гарантии безопасности ради прочного мира. Я считаю, что Америка должна быть частью этих гарантий. Это в её интересах. Мирное соглашение, которое не остановит Путина от нового нападения, будет катастрофой для всех», — сказано в тексте.

По мнению Стармера, Лондон просто обязан нарастить расходы на оборону и укрепить свою роль в НАТО. Премьер призвал проявить твёрдость и справедливость прямо сейчас, чтобы состоялось перемирие на Украине. Он добавил, что открыт к очередным дискуссиям по вопросу отправки британских военнослужащих на украинскую территорию, которые должны взять на себя функцию миротворцев в составе войск ЕС.