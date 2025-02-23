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23 февраля, 10:42

Эксперт назвал плюсы и минусы стратегии «тихого найма»

Эксперт Варакин назвал стратегию «тихого найма» win-win подходом

В условиях нехватки кадров многие компании начали применять стратегию «тихого найма». При этом работодатели не заполняют вакантные должности новыми сотрудниками, а перераспределяют рабочие обязанности среди уже имеющихся работников. Об этом в интервью радио Sputnik сообщил управляющий партнер рекрутинговой компании Владислав Быханов.

По мнению эксперта, у данной стратегии есть свои преимущества и недостатки. Он охарактеризовал этот подход как win-win, при котором выигрывают как работодатели, так и сотрудники.

«Единственное, есть риск, что если заболеет этот сотрудник, то сразу «летят» две функции, а не одна. В условиях дефицита кадров начинают действовать новые правила игры – компании подстраиваются под реалии, так как бороться с ними бесполезно», — сказал Быханов.

Он отметил, что увеличение нагрузки на сотрудников дополнительными обязанностями – это не новшество. Важно, чтобы такая нагрузка была чётко регламентирована и оплачивалась дополнительно. Эксперт считает, что все эти аспекты необходимо обсуждать с работниками.

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А если вы планируете устраиваться на работу и готовитесь поразить всех на собеседовании, то ранее Life.ru рассказал о пяти качествах, которые работодатели больше всего ценят в сотрудниках. Это не только их профессиональные, но и личностные черты.

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Shuttersstock / FOTODOM / fizkes

Владимир Озеров
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