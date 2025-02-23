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23 февраля, 10:27

Зеленский не сможет наложить лапы на территории РФ, чтобы продать их США, заявили в Кремле

Песков: Никто не распродаст вошедшие в состав России территории

Нет никаких опасений, что территории, жители которых выбрали быть в составе России, могут быть распроданы Владимиром Зеленским. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Вы знаете, для нас главное, что люди уже давно приняли для себя решение присоединиться к России. И эти территории уже никто никогда не распродаст», — сказал представитель Кремля журналистку ВГТРК Павлу Зарубину.

Так Песков ответил на вопрос, может ли Зеленский под натиском США окончательно распродать территории Украины.

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Ранее стало известно, что США решили забрать у Украины доходы с портов в рамках сделки по ископаемым. В новом договоре есть положения о доходах с территорий, включённых в состав РФ с пометкой «в случае их освобождения». Американская доля доходов от ресурсов на этих землях составит 66%.

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Life.ru

Никита Никонов
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