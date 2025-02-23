Нет никаких опасений, что территории, жители которых выбрали быть в составе России, могут быть распроданы Владимиром Зеленским. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Вы знаете, для нас главное, что люди уже давно приняли для себя решение присоединиться к России. И эти территории уже никто никогда не распродаст», — сказал представитель Кремля журналистку ВГТРК Павлу Зарубину.

Так Песков ответил на вопрос, может ли Зеленский под натиском США окончательно распродать территории Украины.