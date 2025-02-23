Зеленский не сможет наложить лапы на территории РФ, чтобы продать их США, заявили в Кремле
Песков: Никто не распродаст вошедшие в состав России территории
Нет никаких опасений, что территории, жители которых выбрали быть в составе России, могут быть распроданы Владимиром Зеленским. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Вы знаете, для нас главное, что люди уже давно приняли для себя решение присоединиться к России. И эти территории уже никто никогда не распродаст», — сказал представитель Кремля журналистку ВГТРК Павлу Зарубину.
Так Песков ответил на вопрос, может ли Зеленский под натиском США окончательно распродать территории Украины.
Ранее стало известно, что США решили забрать у Украины доходы с портов в рамках сделки по ископаемым. В новом договоре есть положения о доходах с территорий, включённых в состав РФ с пометкой «в случае их освобождения». Американская доля доходов от ресурсов на этих землях составит 66%.
Life.ru