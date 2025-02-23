Переговоры РФ и США в Эр-Рияде
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 февраля, 10:31

Песков заверил, что РФ по-прежнему открыта для мирных переговоров по Украине

Президент РФ Владимир Путин никогда не отказывался от переговоров по украинскому конфликту, если другие стороны услышат и учтут российскую позицию. В этом заверил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Мы сохраняем свою открытость. Президент Путин последователен в своём подходе», — подчеркнул представитель Кремля, отвечая на вопрос о возможном мирном урегулировании конфликта.

«Игра по правилам РФ»: На Западе раскрыли, что ждёт Украину в переговорном процессе
«Игра по правилам РФ»: На Западе раскрыли, что ждёт Украину в переговорном процессе

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что российская сторона готова вернуться за стол переговоров по Украине. Он также напомнил, что именно европейские страны прекратили свои контакты с Москвой, а украинские власти сами установили запрет на ведение переговоров с РФ.

Обложка ©

Life.ru

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar