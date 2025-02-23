Песков заверил, что РФ по-прежнему открыта для мирных переговоров по Украине
Президент РФ Владимир Путин никогда не отказывался от переговоров по украинскому конфликту, если другие стороны услышат и учтут российскую позицию. В этом заверил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
«Мы сохраняем свою открытость. Президент Путин последователен в своём подходе», — подчеркнул представитель Кремля, отвечая на вопрос о возможном мирном урегулировании конфликта.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что российская сторона готова вернуться за стол переговоров по Украине. Он также напомнил, что именно европейские страны прекратили свои контакты с Москвой, а украинские власти сами установили запрет на ведение переговоров с РФ.
Life.ru