Песков заверил, что РФ по-прежнему открыта для мирных переговоров по Украине

Президент РФ Владимир Путин никогда не отказывался от переговоров по украинскому конфликту, если другие стороны услышат и учтут российскую позицию. В этом заверил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Мы сохраняем свою открытость. Президент Путин последователен в своём подходе», — подчеркнул представитель Кремля, отвечая на вопрос о возможном мирном урегулировании конфликта.