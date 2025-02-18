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Регион
18 февраля, 15:43

«Игра по правилам РФ»: На Западе раскрыли, что ждёт Украину в переговорном процессе

CNN: Украина будет действовать по правилам России на мирных переговорах

На мирных переговорах Украине придётся играть по правилам России, заявил доцент кафедры национальной безопасности Университета Нью-Хейвена Мэттью Шмидт. Результат переговоров будет предрешён без участия Киева.

«Украине придётся принимать участие в этих последующих переговорах, играя по чужим правилам, в основном по правилам РФ, а это значит, что результат будет предрешён ещё до того, как они сядут за стол переговоров», — утверждает эксперт в интервью CNN.

Напомним, что сегодня, 18 февраля, в Саудовской Аравии состоялась первая за долгое время встреча делегаций РФ и США. Они обсудили ряд важных вопросов, в том числе и российско-украинский конфликт. Вскоре каждая страна должна определить своего представителя по вопросу Украины.

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Shutterstock / FOTODOM / Marykor

Полина Никифорова
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