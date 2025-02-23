«Две несовместимые вещи»: Песков заявил, что Путин максимально далёк от популизма

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Владимир Путин максимально далёк от популизма. При этом глава государства сохраняет высокий уровень поддержки населения.

«Путин и популизм — это две несовместимые вещи, понятия. И будучи далёким от популизма, он всё равно сохраняет такой уровень поддержки населения», — поделился представитель Кремля в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.