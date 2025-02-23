Песков: Для РФ первостепенно, чтобы ничто не мешало мирному процессу по Украине

В Кремле назвали первостепенной договорённость президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа о запуске процесса по урегулированию ситуации на Украине. Ничто не должно воспрепятствовать выполнению данного условия, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Для нас, я считаю, важно анализировать происходящее с точки зрения перспектив выхода на траекторию мирных переговоров, возможности таких переговоров и целесообразности такого процесса», — отметил он.

Представитель Кремля также подчеркнул, что российский и американский лидеры в ходе телефонного разговора договорились запустить переговоры по Украине, о чём также шла речь во время встречи делегаций стран в Эр-Рияде.