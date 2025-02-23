Переговоры РФ и США в Эр-Рияде
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Регион
23 февраля, 10:52

Песков: Для РФ первостепенно, чтобы ничто не мешало мирному процессу по Украине

В Кремле назвали первостепенной договорённость президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа о запуске процесса по урегулированию ситуации на Украине. Ничто не должно воспрепятствовать выполнению данного условия, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Для нас, я считаю, важно анализировать происходящее с точки зрения перспектив выхода на траекторию мирных переговоров, возможности таких переговоров и целесообразности такого процесса», — отметил он.

Представитель Кремля также подчеркнул, что российский и американский лидеры в ходе телефонного разговора договорились запустить переговоры по Украине, о чём также шла речь во время встречи делегаций стран в Эр-Рияде.

Песков заверил, что РФ по-прежнему открыта для мирных переговоров по Украине
Песков заверил, что РФ по-прежнему открыта для мирных переговоров по Украине

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова вновь сесть за стол переговоров по Украине. Он также напомнил, что именно европейские страны прекратили свои контакты с Москвой, а украинские власти сами установили запрет на ведение переговоров с РФ.

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Shutterstock / FOTODOM / Dmitrii Pridannikov

Мария Любицкая
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