Мошенники научились красть деньги у россиян под видом H&M и Zara, ушедших из РФ
Mash: Аферисты крадут у россиян деньги, предлагая подарки от зарубежных брендов
Украинские мошенники научились выманивать деньги у доверчивых россиян, предлагая «подарки» от зарубежных брендов, которые покинули российский рынок. О новом способе развода рассказал Mash.
Сначала потенциальной жертве поступает телефонный звонок от лица якобы возвращающихся в Россию иностранных компаний, затем предлагается «комплимент» от бренда. Дальше аферисты выведывают адрес доставки и просят продиктовать цифры из СМС, якобы для курьера.
С этим кодом мошенники попадают в аккаунт «Госуслуг» от лица обманутого человека. А потом звонят из разных ведомств, манипулируют утечкой данных и говорят, что часть денег может пойти на Украину. Заканчивается всё традиционно: мошенники просят перевести деньги якобы на безопасный счёт и выкачивают оттуда все сбережения гражданина.
Ранее сообщалось, что держатели карт Visa и Mastercard начали получать сообщения якобы от банков с предложением пройти «валидацию» для восстановления полного функционала, включая возможность трансграничных платежей. Однако это очередная разводка мошенников. Злоумышленники в своих сообщениях указывают ссылку на фейковую страницу, имитирующую сайт банка, с запросом на ввод регистрационных данных. Также по этим ссылкам возможно распространение вредоносного программного обеспечения.
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