Мошенники научились красть деньги у россиян под видом H&M и Zara, ушедших из РФ

Украинские мошенники научились выманивать деньги у доверчивых россиян, предлагая «подарки» от зарубежных брендов, которые покинули российский рынок. О новом способе развода рассказал Mash.

Сначала потенциальной жертве поступает телефонный звонок от лица якобы возвращающихся в Россию иностранных компаний, затем предлагается «комплимент» от бренда. Дальше аферисты выведывают адрес доставки и просят продиктовать цифры из СМС, якобы для курьера.

С этим кодом мошенники попадают в аккаунт «Госуслуг» от лица обманутого человека. А потом звонят из разных ведомств, манипулируют утечкой данных и говорят, что часть денег может пойти на Украину. Заканчивается всё традиционно: мошенники просят перевести деньги якобы на безопасный счёт и выкачивают оттуда все сбережения гражданина.