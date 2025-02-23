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Регион
23 февраля, 11:13

В Сухуме возложили цветы к памятнику Неизвестному солдату в День защитника Отечества

Возложение цветов у мемориала Неизвестному солдату в Сухуме. Обложка © Telegram / МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМАНДА | ВОЛОНТЁРЫ ПОБЕДЫ

Возложение цветов у мемориала Неизвестному солдату в Сухуме. Обложка © Telegram / МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМАНДА | ВОЛОНТЁРЫ ПОБЕДЫ

В Сухуме, столице Абхазии, прошло празднование по случаю Дня защитника Отечества. Участники движения «Волонтёры Победы» возложили цветы у мемориала Неизвестному солдату. Об этом сообщается в телеграм-канале организации.

«Красные розы, символизирующие память и благодарность, легли к подножию монумента Неизвестному солдату, напоминая о том, что Герои никогда не будут забыты!» — говорится в сообщении.

Помимо участников международной команды в мероприятии также приняли участие представители российских и абхазских организаций и неравнодушные горожане. Участники почтили память советских солдат и офицеров, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны и других военных конфликтов.

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А ранее президент России Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в День защитника Отечества у кремлёвской стены. Российского лидера сопровождали министр обороны РФ Андрей Белоусов и Герои России, которые ранее получили золотые звёзды из рук верховного главнокомандующего в Кремле.

Мария Любицкая
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