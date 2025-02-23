Поддержат иммунитет и согреют: Как должен выглядеть идеальный рацион защитника Отечества

Свинина, шпик, каши и растительные масла способствуют укреплению иммунной системы и поддержанию хорошего самочувствия защитников Отечества, а пряности и сухофрукты помогут согреться в холодное время года. Об этом сообщила «Газете.ru» технолог-нутрициолог Мариэтта Асланова, ведущий научный сотрудник ФНЦ пищевых систем имени В.М. Горбатова.

«Чтобы поддерживать здоровье бойцов в холодное время года, рекомендуется включать в меню продукты, которые в процессе переваривания выделяют много энергии, давая организму возможность себя согревать. Это, прежде всего, продукты с высоким содержанием белка и жира, а также пища со сложными углеводами», — пояснила специалист.

Жиры, по словам эксперта, не только помогают согреться, но и принимают участие в усвоении жирорастворимых витаминов, обеспечивая работу важных гормонов. Необходимым пунктом каждого рациона являются растительные масла: подсолнечное, оливковое, льняное, кунжутное. В них есть множество ненасыщенных жирных кислот. Организм с удовольствием их впитывает, пополняя за их счёт запасы энергии.

«Полезными продуктами в зимнее время также являются свёкла, тыква, квашеная капуста, чёрная фасоль, улучшающие кровообращение пряности — кардамон, куркумин, гвоздика, корица и сухофрукты — финики, изюм, курага», — добавила Асланова.

Нутрициолог также подчеркнула, что оптимальное питание для защитников Отечества обеспечивается пайками, разработанными с учётом физиологических потребностей в питательных веществах и энергии, необходимых для различных военных специальностей и климатических условий.