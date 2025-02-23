Директор Академии фигурного катания Петербурга Меньшикова умерла в 73 года

Скончалась директор Спортивной школы олимпийского резерва «Академия фигурного катания на коньках» Татьяна Меньшикова. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга. Ей было 73 года.

«Не стало Татьяны Анатольевны Меньшиковой, которая стояла у истоков нашей федерации, была её соучредителем и бессменным вице-президентом начиная с 2001 года», — говорится в сообщении.

В федерации отметили, что Меньшикова была предана фигурному катанию душой и посвятила ему большую часть своей жизни без остатка. Все тренеры и спортсмены, которые работали и занимались в академии, чувствовали её заботу. Федерация выразила соболезнования родным и близким Татьяны Анатольевны.

Меньшикова возглавляла Школу олимпийского резерва по фигурному катанию с 1993 года. Спортивное учебное учреждение подготовило многих известных фигуристов, среди которых Антон Сихарулидзе, Евгений Плющенко, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, Максим Траньков, Дмитрий Алиев.

О месте и времени прощания с Татьяной Меньшиковой будет сообщено позднее.