«Морально тяжело»: Фигуристка Рыбакова рассказала о смерти отца перед серией Гран-при
Отец фигуристки Рыбаковой умер незадолго до начала Гран-при России
Фигуристка Екатерина Рыбакова, которая выступает в танцах на льду в паре с Иваном Махноносовым, призналась, что незадолго до выступлений на серии этапов Гран-при России умер её отец. Родителя не стало в январе этого года. Об этом спортсменка рассказала после проката в финале российского Гран-при в Красноярске.
«В январе не стало моего папы, поэтому мне было морально очень тяжело. Большое спасибо моему партнёру и тренерам, которые поддерживали и смогли подготовиться к турниру», — передаёт слова спортсменки портал «Матч ТВ».
Фигуристы отметили, что сезон получился довольно непростым — в том числе из-за морального потрясения, которое пришлось пережить Рыбаковой. Пара после двух выступлений набрала 181,29 балла и заняла итоговое шестое место.
Ранее стало известно, что 28 фигуристов, их тренеров и членов семей погибли в авиакатастрофе в Вашингтоне. Катастрофа произошла 30 января. Пассажирский самолёт врезался в военный вертолёт в небе над США, унеся жизни 67 человек. Не всех погибших удалось найти сразу после крушения самолёта — тела некоторых спустя время начало прибивать к берегу Потомака. Среди погибших оказались российские спортсмены Евгения Шишкова и Вадим Наумов, а также бывший фигурист Александр Кирсанов и другие спортсмены.