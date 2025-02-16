«Морально тяжело»: Фигуристка Рыбакова рассказала о смерти отца перед серией Гран-при

Фигуристка Екатерина Рыбакова, которая выступает в танцах на льду в паре с Иваном Махноносовым, призналась, что незадолго до выступлений на серии этапов Гран-при России умер её отец. Родителя не стало в январе этого года. Об этом спортсменка рассказала после проката в финале российского Гран-при в Красноярске.