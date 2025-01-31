«Найдено тело мамы»: Сын погибших в авиакатастрофе фигуристов Шишковой и Наумова вышел на связь

Водолазы обнаружили тело российской фигуристки Евгении Шишковой, погибшей в авиакатастрофе над Вашингтоном. Об этом рассказала мать её мужа, Вадима Наумова. Она отметила, что на месте происшествия был только её внук Максим, и она совсем недавно смогла с ним пообщаться.