«Найдено тело мамы»: Сын погибших в авиакатастрофе фигуристов Шишковой и Наумова вышел на связь
Kp.ru: Найдено тело фигуристки Шишковой, погибшей в авиакатастрофе в США
Евгения Шишкова с сыном Максимом и супругом Вадимом Наумовым. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / maxim.naumov_
Водолазы обнаружили тело российской фигуристки Евгении Шишковой, погибшей в авиакатастрофе над Вашингтоном. Об этом рассказала мать её мужа, Вадима Наумова. Она отметила, что на месте происшествия был только её внук Максим, и она совсем недавно смогла с ним пообщаться.
«Он сказал, что нашли тело мамы. А о папе пока ничего неизвестно», — приводит kp.ru слова бабушки Максима.
Напомним, что пассажирский самолёт столкнулся с военным вертолётом 30 января. Жертвами трагедии, предварительно, стали 67 человек, их тела достают из реки Потомак. Также известно, что российские фигуристы Шишкова и Наумов были на борту разбившегося в США самолёта, там же находилась советская фигуристка Волянская. Нацсовет по безопасности на транспорте США заявил, что опубликует первые результаты расследования в течение 30 дней.