Авиакатастрофа в США
Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 января, 08:29

«Хорошие ребята»: Мастер спорта Зайцев рассказал о погибших в авиакатастрофе фигуристах

Мастер спорта Зайцев рассказал о погибших в США в авиакатастрофе фигуристах

Погибшие в США фигуристы Евгения Шишкова и Вадим Наумов. Обложка © ТАСС / ITAR/Александр Яковлев

Погибшие в США фигуристы Евгения Шишкова и Вадим Наумов. Обложка © ТАСС / ITAR/Александр Яковлев

Заслуженный мастер спорта СССР, двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Александр Зайцев высоко оценил спортивные достижения тренеров Евгении Шишковой и Вадима Наумова, который погибли в результате авиакатастрофы в США. Он отметил, что лично был знаком с русскими спортсменами, в том числе с Инной Волянской, которая тоже оказалась на злополучном рейсе.

«Знал Шишкову и Наумова, мы встречались в США с ними как тренеры. Они там давно уже жили. Были чемпионами мира, хорошие ребята», — подчеркнул Зайцев в беседе с 360.ru.

Евгения Шишкова и Вадим Наумов: Чем известны летевшие в упавшем в США самолёте фигуристы из Петербурга?
Евгения Шишкова и Вадим Наумов: Чем известны летевшие в упавшем в США самолёте фигуристы из Петербурга?

Напомним, 30 января пассажирский самолёт Bombardier столкнулся с военным вертолётом Black Hawk в воздухе и упал в реку Потомак около аэропорта имени Рейгана в Вашингтоне. По предварительным данным, на рейсе было 64 человека, а на борту вертолёта — трое военнослужащих. Также стало известно, что российские фигуристы Шишкова и Наумов были на борту разбившегося в США самолёта, там же находилась советская фигуристка Волянская. К сожалению, спасатели США считают, что никто не выжил в авиакатастрофе. На данный момент установлены личности 11 фигуристов, погибших при крушении самолёта в США.

Борис Эльфанд
  • Новости
  • Авиакатастрофа в США
  • США
  • Фигурное катание
  • Происшествия
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar