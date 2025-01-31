«Хорошие ребята»: Мастер спорта Зайцев рассказал о погибших в авиакатастрофе фигуристах
Мастер спорта Зайцев рассказал о погибших в США в авиакатастрофе фигуристах
Погибшие в США фигуристы Евгения Шишкова и Вадим Наумов. Обложка © ТАСС / ITAR/Александр Яковлев
Заслуженный мастер спорта СССР, двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Александр Зайцев высоко оценил спортивные достижения тренеров Евгении Шишковой и Вадима Наумова, который погибли в результате авиакатастрофы в США. Он отметил, что лично был знаком с русскими спортсменами, в том числе с Инной Волянской, которая тоже оказалась на злополучном рейсе.
«Знал Шишкову и Наумова, мы встречались в США с ними как тренеры. Они там давно уже жили. Были чемпионами мира, хорошие ребята», — подчеркнул Зайцев в беседе с 360.ru.
Напомним, 30 января пассажирский самолёт Bombardier столкнулся с военным вертолётом Black Hawk в воздухе и упал в реку Потомак около аэропорта имени Рейгана в Вашингтоне. По предварительным данным, на рейсе было 64 человека, а на борту вертолёта — трое военнослужащих. Также стало известно, что российские фигуристы Шишкова и Наумов были на борту разбившегося в США самолёта, там же находилась советская фигуристка Волянская. К сожалению, спасатели США считают, что никто не выжил в авиакатастрофе. На данный момент установлены личности 11 фигуристов, погибших при крушении самолёта в США.