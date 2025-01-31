«Хорошие ребята»: Мастер спорта Зайцев рассказал о погибших в авиакатастрофе фигуристах

Заслуженный мастер спорта СССР, двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Александр Зайцев высоко оценил спортивные достижения тренеров Евгении Шишковой и Вадима Наумова, который погибли в результате авиакатастрофы в США. Он отметил, что лично был знаком с русскими спортсменами, в том числе с Инной Волянской, которая тоже оказалась на злополучном рейсе.