Спасатели нашли тело фигуриста Наумова, который погиб в авиакатастрофе в США

Спасатели обнаружили тело российского фигуриста Вадима Наумова, который погиб в авиакатастрофе в Вашингтоне. Об этом рассказала мать спортсмена Ия Наумова, передаёт ТАСС.

«Вадика нашли, опознали, достали, похороны будут в Бостоне. Держимся потихонечку. Максим (сын фигуристов. — Прим. Life.ru) сейчас с близкими, его там опекают две семьи. Они все очень дружили, они помогают ему, вместе опознавали тела», — сказала Наумова.