Спасатели нашли тело фигуриста Наумова, который погиб в авиакатастрофе в США
ТАСС: Тело фигуриста Наумова нашли после авиакатастрофы в Вашингтоне
Спасатели обнаружили тело российского фигуриста Вадима Наумова, который погиб в авиакатастрофе в Вашингтоне. Об этом рассказала мать спортсмена Ия Наумова, передаёт ТАСС.
«Вадика нашли, опознали, достали, похороны будут в Бостоне. Держимся потихонечку. Максим (сын фигуристов. — Прим. Life.ru) сейчас с близкими, его там опекают две семьи. Они все очень дружили, они помогают ему, вместе опознавали тела», — сказала Наумова.
Ранее спасатели также нашли тело Евгении Шишковой — супруги и бывшей партнёрши Наумова, с которой они стали чемпионами мира 1994 года по катанию в парах.
Похороны фигуристов пройдут в США. Напомним, что трагедия произошла 30 января, когда пассажирский самолёт столкнулся с военным вертолётом. Тела погибших доставали из реки Потомак, погибли 67 человек. Госдеп подтвердил гибель спортсменов.
ИТАР-ТАСС / Семеннов Г.