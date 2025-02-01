Погибших в авиакатастрофе фигуристов Шишкову и Наумова похоронят в США
Фигуристы Евгения Шишкова и Вадим Наумов. Обложка © ИТАР-ТАСС / Владимир Беззубов
Чемпионов мира 1994 года по фигурному катанию Евгению Шишкову и Вадима Наумова, которые погибли в авиакатастрофе в Вашингтоне, похоронят в США. Об этом сообщила мать спортсмена Ия Наумова.
«Хоронить их будут там [в США], но тело Вадима ещё не нашли», — приводит ТАСС слова женщины.
Уточняется, что это решение принял сын фигуристов Максим, который живёт в Бостоне. Он также входит в состав национальной сборной США по фигурному катанию. А вот родители погибших фигуристов живут сейчас в Санкт-Петербурге.
Напомним, что пассажирский самолёт столкнулся с военным вертолётом в США 30 января. Жертвами трагедии, предварительно, стали 67 человек, их тела достают из реки Потомак. Также известно, что российские фигуристы Евгения Шишкова и Вадим Наумов были на борту разбившегося самолёта, там же находилась советская фигуристка Инна Волянская. Позднее сын российских фигуристов Максим вышел на связь и сообщил, что было найдено тело его матери. Госдеп подтвердил гибель спортсменов.