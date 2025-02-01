Погибших в авиакатастрофе фигуристов Шишкову и Наумова похоронят в США

Чемпионов мира 1994 года по фигурному катанию Евгению Шишкову и Вадима Наумова, которые погибли в авиакатастрофе в Вашингтоне, похоронят в США. Об этом сообщила мать спортсмена Ия Наумова.

«Хоронить их будут там [в США], но тело Вадима ещё не нашли», — приводит ТАСС слова женщины.