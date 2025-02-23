Дуде пришлось ждать целый час встречи с Трампом, которая длилась 10 минут
NFP: Дуда прождал Трампа целый час ради встречи, которая длилась 10 минут
Президент США Дональд Трамп и президент Польши Анджей Дуда. Обложка © ТАСС / Zuma
Президент Польши Анджей Дуда ожидал встречи с американским лидером Дональдом Трампом в Вашингтоне в течение целого часа. Об этом пишет издание Notes From Poland.
Встреча между Трампом и Дудой была запланирована на 22 февраля в 19:30 по польскому времени (13:30 по времени Вашингтона) и должна была продлиться час. После этого президент США планировал выступить на конференции консерваторов CPAC. Дуда прибыл на встречу вовремя, однако прибытие Трампа задерживалось. В результате президент США появился только через час, и на встречу оставалось всего несколько минут.
Напомним, что встреча Дуды и Трампа состоялась 22 февраля в рамках Конференции консервативных политических действий в Вашингтоне. Встреча длилась около 10 минут. Во время разговора лидеры стран успели обсудить создание на территории Польши военной американской базы «Форд Трамп», обсуждения вокруг которой идут с 2018 года.