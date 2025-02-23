Москвичам пообещали морозную ночь

В Москве грядущей ночью столбики термометров упадут до показателей в минус 11-15 градусов, а в области — до минус 19. об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.

«Поскольку в первые три дня недели погоду в Москве будет определять антициклон, ночь будет лунная, ясная. Прогнозируются морозы, ближайшей ночью в самой столице ожидается минус 11-15 градусов, а по области — до 19 градусов мороза. Очень низкие температуры, и в ночь на вторник в Москве тоже минус 11-15 градусов, а по области — до минус 20», — сказал он.

Вильфанд добавил, что в утреннее время ожидается минус 9-12 градусов. Днём воздух прогреется до минус 1-3 градусов. Для российской зимы это аномальное явление. Это связано с ясной погодой и чистотой воздуха, лучи солнца без преград достигают подстилающей поверхности.