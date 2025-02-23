Спрос на Куршевель среди россиян вырос вдвое этой зимой
РБК: Спрос россиян на отдых в Куршевеле вырос как минимум на 50%
Россияне стали больше интересоваться отдыхом на горнолыжном курорте в Альпах, этой зимой спрос на поездки в Куршевель во Франции вырос на 50%. Об этом сообщает РБК со ссылкой на информацию от туроператоров PAC Group и «Русский экспресс».
В сравнении с прошлым годом количество запросов об отдыхе на французских курортах зимой в среднем выросло в 2,5 — 3 раза. В частности почти 50% бронирований в период с декабря по март пришлось на Куршевель. В целом россияне стали больше проявлять интерес к европейскому горнолыжному туризму, лидирует в этом списке Италия, также есть запрос на Швейцарию. По данным турфирм, речь идёт о «сотне заявок» на поездки.
«Наш турист — человек с хорошим уровнем дохода, который привык выбирать комфорт. Едут семейные пары и семьи с детьми, а также компании друзей», — поделился представитель туроператора PAC Group.
Ранее Life.ru писал, что российские бизнесмены и блогеры создали новый тренд — «деревенский ретрит». Этот формат отдыха привлекает тех, кто хочет погрузиться в «сельский вайб», вернуться к корням, научиться работать руками и вести хозяйство. Необычное развлечение не только способно отвлечь от городской суеты, но и даёт почувствовать единение с природой и историей.
freepik / master1305