Спрос на Куршевель среди россиян вырос вдвое этой зимой

Россияне стали больше интересоваться отдыхом на горнолыжном курорте в Альпах, этой зимой спрос на поездки в Куршевель во Франции вырос на 50%. Об этом сообщает РБК со ссылкой на информацию от туроператоров PAC Group и «Русский экспресс».

В сравнении с прошлым годом количество запросов об отдыхе на французских курортах зимой в среднем выросло в 2,5 — 3 раза. В частности почти 50% бронирований в период с декабря по март пришлось на Куршевель. В целом россияне стали больше проявлять интерес к европейскому горнолыжному туризму, лидирует в этом списке Италия, также есть запрос на Швейцарию. По данным турфирм, речь идёт о «сотне заявок» на поездки.

«Наш турист — человек с хорошим уровнем дохода, который привык выбирать комфорт. Едут семейные пары и семьи с детьми, а также компании друзей», — поделился представитель туроператора PAC Group.