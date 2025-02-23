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23 февраля, 13:26

Спрос на Куршевель среди россиян вырос вдвое этой зимой

РБК: Спрос россиян на отдых в Куршевеле вырос как минимум на 50%

Россияне стали больше интересоваться отдыхом на горнолыжном курорте в Альпах, этой зимой спрос на поездки в Куршевель во Франции вырос на 50%. Об этом сообщает РБК со ссылкой на информацию от туроператоров PAC Group и «Русский экспресс».

В сравнении с прошлым годом количество запросов об отдыхе на французских курортах зимой в среднем выросло в 2,5 — 3 раза. В частности почти 50% бронирований в период с декабря по март пришлось на Куршевель. В целом россияне стали больше проявлять интерес к европейскому горнолыжному туризму, лидирует в этом списке Италия, также есть запрос на Швейцарию. По данным турфирм, речь идёт о «сотне заявок» на поездки.

«Наш турист — человек с хорошим уровнем дохода, который привык выбирать комфорт. Едут семейные пары и семьи с детьми, а также компании друзей», — поделился представитель туроператора PAC Group.

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Обложка ©

freepik / master1305

Татьяна Миссуми
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