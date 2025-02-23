Владельцы новеньких китайцев Geely массово жалуются на заводской дефект

Владельцы автомобилей китайской марки Geely массово жалуются на неожиданный недостаток — заднее стекло не выдерживает российских морозов и лопается уже при температуре минус 11. Вероятнее всего, причина кроется в заводском дефекте.

Лопнувшее на морозе стекло автомобиля бренда Geely. Видео © Telegram / Mash

Как пишет телеграм-канал Mash, житель Ростова-на-Дону, который приобрел новую машину за 2 миллиона рублей, пожаловался на треснувшее окно. Утром, как обычно, он вышел, чтобы прогреть автомобиль, но как только начал движение, в салон посыпались осколки разбитого стекла. Мужчина отправился к дилеру, имея при себе гарантии и страховку, и выяснил, что он не единственный, кто столкнулся с подобной проблемой.

Представители нескольких сервисов объяснили, что стекла обычно лопаются из-за внешних факторов, таких как камни. Возможно, на заводе было неправильно установлено заднее стекло. Эта проблема затрагивает многих владельцев китайских автомобилей. Интересно, что в 2024 году Geely вошла в тройку самых популярных иностранных автомобильных брендов в России.