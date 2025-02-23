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Регион
23 февраля, 13:16

В Кремле прокомментировали планы США по выходу из ООН

Песков: Будем наблюдать за серьёзностью планов республиканцев вывести США из ООН

Нужно дождаться и понаблюдать за тем, насколько серьёзны намерения республиканцев по поводу выхода США из ООН. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

В беседе с журналистом Песков подчеркнул, что Республиканская партия «немонолитна», внутри неё также есть разногласия. Именно поэтому следует выждать и посмотреть, насколько серьёзны намерения её сторонников.

Минусы есть, замены нет: В Кремле оценили намерение США выйти из состава ООН
Минусы есть, замены нет: В Кремле оценили намерение США выйти из состава ООН

Напомним, сенаторы-республиканцы внесли на рассмотрение в Конгресс США проект о полном выходе Штатов из ООН. Инициатива предполагает полный отказ от финансирования организации и её подразделений.

Мария Любицкая
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