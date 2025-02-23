Москвичи пожаловались на сервисный центр, где завышают стоимость услуг в 15 раз

Москвичи обвинили сервисный центр РЦБТ на Сущёвском валу в завышении стоимости ремонта техники в 10-15 раз. По их словам, имущество не возвращают до уплаты полной суммы. Как пишет SHOT ПРОВЕРКА, счёт пострадавших идёт на десятки.

Один из жителей столицы рассказал, что сдал в ремонт пылесос, при этом расценки на сайте были демократичными — до 2000 рублей. Технику забрал курьер, а через неделю из сервиса позвонили и потребовали за ремонт 18000. Отказаться уже было невозможно, так как мастера начали работу. По словам москвича, вместо обещанных двух недель пылесос чинили порядка месяца.

Горожанин дождался техники и попросил акт выполненных работ, чтобы узнать, на какие нужды ушли его деньги. Но ему отказали, а вдобавок ещё и нахамили. Позже стало известно, что никакой большой ремонт пылесосу не требовался, его нужно было всего лишь почистить, что стоит как раз около двух тысяч.

Всего об обмане со стороны РЦБТ заявили десятки клиентов, которые пожаловались на завышение стоимости ремонта. По мнению потерпевших, сервис просто озвучивает цены наобум, деля стоимость техники пополам. А когда люди пытаются вернуть своё имущество, им отказывают. Клиенты обратились в Роспотребнадзор.