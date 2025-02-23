На Украине сообщили о потере генерирующих мощностей
Шмыгаль: Украина лишилась 10 гигаватт генерирующих мощностей
Украина лишилась десяти гигаватт генерирующих мощностей. Об этом заявил премьер-министр Незалежной Денис Шмыгаль во время форума «Украина. Год 2025».
«Мы потеряли десять ГВт генерирующих мощностей, должны их компенсировать», — подчеркнул Шмыгаль.
А ранее Life.ru писал, что в декабре прошлого года Украина попросила пять стран об импорте электроэнергии. В Минэнерго Незалежной отметили, что в стране катастрофически не хватает собственных энергетических мощностей. Свой крик о помощи Киев адресовал Польше, Румынии, Словакии, Венгрии и Молдавии.
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