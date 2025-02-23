«Просто разбили»: Geely отказал россиянину в замене окна на новом авто за 2 млн рублей
Mash: Geely отказал ростовчанину в замене треснувшего стекла по гарантии на авто
Представители китайской марки автомобилей Geely отказали жителю Ростова-на-Дону в замене окна по гарантии. У мужчины треснуло заднее стекло на новой машине за два миллиона рублей, пишет Mash.
Треснувшее стекло на авто. Фото © Telegram / Mash
Дилер уточнил, что окно, вероятно, просто разбили. Поэтому ростовчанину предложили обратиться к страховщику — якобы там всё поменяют бесплатно. Автомобилист пояснил, что никто ему не прислал письма с причиной отказа и результатом диагностики. По его словам, никакой пятидневной экспертизы просто не было, как и «внешнего воздействия».
Треснувшие стёкла на авто. Коллаж © Telegram / Mash
Теперь мужчине приходиться не ездить на автомобиле, платить за химчистку и снимать за свой счёт отапливаемое машиноместо, так как окна у него нет. Замена может случиться как минимум через месяц. Ростовчанин намерен обратиться в суд.
Письмо с отказом. Фото © Telegram / Mash
Ранее Life.ru сообщал, что владельцы автомобилей Geely начали массово жаловаться на лопающиеся задние стёкла. Вероятно, стёкла не выдерживают российских морозов и лопаются уже при температуре минус 11. Автомобилисты считают, что всему виной заводской дефект.
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