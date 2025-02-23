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23 февраля, 15:01

Зеленский рассказал, чего он хочет от Трампа

Зеленский заявил, что хотел бы от Трампа понимания

Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции рассказал, что хотел бы от президента США Дональда Трампа понимания. Он также отметил, что Киев получил от Вашингтона только 100 миллиардов долларов, а не 350 или 500, как говорили об этом новые американское власти.

«От Трампа я очень хочу понимания друг друга, услышать, что происходит, чтобы Украина была сильной за столом переговоров. Я хотел бы с ним поговорить по контингенту после окончания конфликта», — сказал глава киевского режима.

Гарантиями безопасности, по словам Зеленского, могут быть и экономические соглашения. При этом он подчеркнул, что пока таковых нет.

Ранее на этой же пресс-конференции Зеленский заявил, что готов оставить свой пост ради мира на Украине. Экс-комик также добавил, что это возможно при ещё одном условии.

Раскрыт главный страх Запада после завершения конфликта на Украине
Раскрыт главный страх Запада после завершения конфликта на Украине
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ТАСС / Zuma

Наталья Демьянова
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