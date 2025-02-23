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23 февраля, 15:19

Глава ГУР Буданов* отшутился на вопрос о возможном ударе по Украине 24 февраля

Кирилл Буданов*. Обложка © ТАСС / AP / Evgeniy Maloletka

Кирилл Буданов*. Обложка © ТАСС / AP / Evgeniy Maloletka

Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов* отшутился на тему возможного удара по территории Незалежной 24 февраля. На пресс-конференции журналистка, задавшая соответствующий вопрос, в ответ услышала только ироничное замечание.

«Бомбардировщики загружены», — посмеялся глава ГУР Украины.

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Ранее Буданов* заговорил на русском и назвал дату окончания боевых действий на Украине. По его словам, уже в этом году вооружённое противостояние закончится, а стороны конфликта смогут договориться об установлении режима прекращения огня. Он уверен, что для окончания боевых действий на данный момент есть все составляющие.

* Включён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

Алена Пенчугина
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