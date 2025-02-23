Глава ГУР Буданов* отшутился на вопрос о возможном ударе по Украине 24 февраля
Кирилл Буданов*. Обложка © ТАСС / AP / Evgeniy Maloletka
Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов* отшутился на тему возможного удара по территории Незалежной 24 февраля. На пресс-конференции журналистка, задавшая соответствующий вопрос, в ответ услышала только ироничное замечание.
«Бомбардировщики загружены», — посмеялся глава ГУР Украины.
Ранее Буданов* заговорил на русском и назвал дату окончания боевых действий на Украине. По его словам, уже в этом году вооружённое противостояние закончится, а стороны конфликта смогут договориться об установлении режима прекращения огня. Он уверен, что для окончания боевых действий на данный момент есть все составляющие.
* Включён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.