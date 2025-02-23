Глава ГУР Буданов* отшутился на вопрос о возможном ударе по Украине 24 февраля

Ранее Буданов* заговорил на русском и назвал дату окончания боевых действий на Украине. По его словам, уже в этом году вооружённое противостояние закончится, а стороны конфликта смогут договориться об установлении режима прекращения огня. Он уверен, что для окончания боевых действий на данный момент есть все составляющие.