В Совфеде считают, что Зеленскому могли дать команду «тикать за границу»

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров допустил, что Владимиру Зеленскому могла поступить команда «тикать за границу». Так сенатор прокомментировал заявление экс-комика о том, что он готов оставить пост.

«Вот ведь, лжёт как дышит! Или ему поступила команда от кураторов собирать чемоданы и тикать за границу?» — написал Джабаров в телеграм-канале.