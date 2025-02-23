В Совфеде считают, что Зеленскому могли дать команду «тикать за границу»
Сенатор Джабаров: Зеленскому могла поступить команда собирать чемоданы
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров допустил, что Владимиру Зеленскому могла поступить команда «тикать за границу». Так сенатор прокомментировал заявление экс-комика о том, что он готов оставить пост.
«Вот ведь, лжёт как дышит! Или ему поступила команда от кураторов собирать чемоданы и тикать за границу?» — написал Джабаров в телеграм-канале.
Напомним, что ранее Зеленский озвучил условия, при которых он уйдёт в отставку. По словам главаря киевского режима, он готов оставить свой пост ради мира на Украине или в обмен на НАТО. Экс-комик также заявил, что не собирается быть у власти десятилетия.
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