Кадыров осудил депортацию чеченцев в 1941-м по приказу Сталина

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров опубликовал сообщение, приуроченное к годовщине принудительного выселения чеченского и ингушского народов из Чечено-Ингушской АССР. Он охарактеризовал соответствующий указ Иосифа Сталина как «бесчеловечный и преступный».

«Этот преступный приказ привёл к огромным жертвам: тысячи людей погибли в дороге, в суровых условиях спецпоселений, от голода, холода и болезней. Наш народ был обречен на страдания лишь по воле жестокого режима, который не щадил ни женщин, ни стариков, ни детей», — написал Кадыров в телеграм-канале.

Он добавил, что обвинения, послужившие основанием для выселения кавказских народов, были ложными и не имели под собой оснований. Кадыров также напомнил, что чеченцы принимали участие в Великой Отечественной войне, защищая Сталинград и освобождая блокадный Ленинград.

Депортация чеченцев и ингушей, напомним, происходила с 23 февраля по 9 марта 1944 года и проводилась под руководством Лаврентия Берии, главы НКВД, в рамках операции с кодовым названием «Чечевица». Официальными причинами выселения были указаны массовое сотрудничество с немецкими оккупантами, антисоветская деятельность и бандитизм. Большинство представителей этих народов было депортировано в Казахстан и Киргизию. По различным оценкам, из ЧИАССР было выселено от 500 до 650 тысяч ингушей и чеченцев.