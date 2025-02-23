«Приспосабливается как может»: В Совфеде прокомментировали встречу Трампа и Дуды

Польша всегда ориентировалась на США. Такое мнение выразил заместитель председателя комитета Совета Федерации (Совфеда) по международным делам Андрей Климов, комментируя встречу американского президента Дональда Трампа с польским коллегой.

«Каждый приспосабливается, как может. [Анджей] Дуда приспосабливается таким вот способом. Не Трамп же к нему приспосабливается, правда?» — пояснил сенатор в беседе с «Лентой.ру».

Климов добавил, что Варшава всегда ориентировалась на Вашингтон — до того, как попала в состав восточных стран народной демократии, и после этого. Когда Польша вышла из состава Российской империи, то стала озираться на США. Аналогичная ситуация произошла, когда страна покинула Варшавский договор и социалистическое содружество, отметил сенатор. По его словам, в этом плане всё происходит, как по нотам.