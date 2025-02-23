«Приспосабливается как может»: В Совфеде прокомментировали встречу Трампа и Дуды
Сенатор Климов заявил, что Варшава всегда ориентировалась на Вашингтон
Анджей Дуда и Дональд Трамп. Обложка © ТАСС / Zuma
Польша всегда ориентировалась на США. Такое мнение выразил заместитель председателя комитета Совета Федерации (Совфеда) по международным делам Андрей Климов, комментируя встречу американского президента Дональда Трампа с польским коллегой.
«Каждый приспосабливается, как может. [Анджей] Дуда приспосабливается таким вот способом. Не Трамп же к нему приспосабливается, правда?» — пояснил сенатор в беседе с «Лентой.ру».
Климов добавил, что Варшава всегда ориентировалась на Вашингтон — до того, как попала в состав восточных стран народной демократии, и после этого. Когда Польша вышла из состава Российской империи, то стала озираться на США. Аналогичная ситуация произошла, когда страна покинула Варшавский договор и социалистическое содружество, отметил сенатор. По его словам, в этом плане всё происходит, как по нотам.
Напомним, что встреча польского и американского лидеров состоялась 22 февраля в рамках Конференции консервативных политических действий в Вашингтоне. Встреча длилась около 10 минут. Во время разговора Трамп и Дуда успели обсудить создание на территории Польши военной американской базы «Форд Трамп», обсуждения вокруг которой идут с 2018 года.