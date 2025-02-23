«Волонтеры Победы» чествуют ветеранов ВОВ и бойцов СВО в День защитника Отечества

Представители движения «Волонтёры Победы» поздравили участников боевых действий, представителей порой опасных, но важных профессий с Днём защитника Отечества. Добровольцы по всей стране почтили память тех, кто мужественно и стойко боролся за интересы Родины, узнали о подвигах Героев и традициях 23 Февраля.

«День защитника Отечества — это не просто праздник, это день, когда мы отдаём дань уважения всем, кто защищал и продолжает защищать нашу Родину. Мы гордимся мужеством, стойкостью и самоотверженностью наших Героев, которые охраняют рубежи нашей Родины не только на передовой, но и в тылу! Спасибо за ваш подвиг и преданность стране!», – подчеркнула исполнительный директор ВОД «Волонтёры Победы» Анастасия Рябова.

Волонтёры Победы поздравили ветерана ВОВ с 23 февраля. Фото © Пресс-служба ВОД «Волонтёры Победы»

Так, в Белгородской области добровольцы навестили ветерана ВОВ Минакову Зинаиду. Молодые люди не только пообщались с Героем, но и вручили памятные подарки. Женщина показала волонтёрам много архивных документов и фотографий, поделилась своими историями периода ВОВ, когда она ушла на фронт и работала в санитарном поезде.

В Луганской Народной Республике (ЛНР) представители движения посетили ветерана ВОВ Алексея Степаненко. В 18 лет его призвали на срочную службу, однако на передовую он не попал из-за длительного обучения. После войны он добровольно поступил на службу на Военно-Морской Флот (ВМФ).

Волонтёры Победы поздравили ветерана ВОВ Алексея Степаненко с 23 февраля. Видео © Пресс-служба ВОД «Волонтёры Победы»

Кроме того, в разных регионах добровольцы провели серию поздравлений и творческих выступлений для участников СВО, проходящих лечение в госпиталях. Сахалинская область, Крым, Москва и другие субъекты РФ передали защитникам Отечества тёплые поздравления и подарочные наборы. Например, добровольцы Ростовской области вместе со студентами Донского государственного технического университета подготовили письма Победы для военных, а затем вручили их уже в госпитале.

Волонтёры Победы поздравили участников СВО с 23 февраля. Фото © Пресс-служба ВОД «Волонтёры Победы»